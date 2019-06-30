شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أعضاء الأهلي يتابعون مباراة مصر وأوغندا في امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي مساء اليوم ، الأحد، إلتفاف عدد كبري من أعضاء النادي حول الشاشات العملاقة داخل مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا في ختام منافسات الدور الأول للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وتواجد أعضاء النادي بكثافة داخل مقر النادي وفرعيه من أجل متابعة مباراة المنتخب الوطنى في ختام مباريات الدور الاول لبطولة إفريقيا.

وحرصت إدارة الاهلي على تجهيز أماكن مخصصة للأعضاء لمشاهدة مباريات المنتخب في بطولة أمم إفريقيا، وتوفير شاشات عملاقة من أجل متابعة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وكان المنتخب قد حقق الفوز على زيمبابوي والكونغو، فيما إنتهى الشوط الأول من مباراة أوغندا بتقدم مصر بثنائية نظيفة.



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