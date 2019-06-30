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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اخبار النادى الاهلى اليوم الاحد 30 / 6 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
عمار حمدي يغادر مران الاهلي للإصابة في "اليد"
غادر عمار حمدي لاعب الأهلي مران الفريق الذي اقيم مساء اليوم ،الأحد، على ملعب التتش بسبب الإصابة بعدما اشتكى من إصابة في اليد خلال مشاركته في المران وخرج بصحبة خالد محمود طبيب الفريق قبل نهاية المران.
وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة ضمن برنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق في القاهره قبل السفر إلى إسبانيا.
كان عمار حمدي قد إنتظم في مران الفريق مؤخراً بعد إنتهاء إعارته لنادي الإتحاد السكندري لمدة ستة أشهر منذ يناير الماضي.
أدى علي لطفي حارس مرمى الأهلي تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم ،الأحد، على ملعب التتش إستعداداً للفترة المقبلة حيث قام لطفي بالجري حول الملعب، واداء بعض التدريبات تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي وفق البرنامج الذي يقوم بتنفيذه.
مران الاهلي المسائي..محاضرة نظيرة من لاسارتي وتدريبات بدنية للاعبين
عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران المسائي اليوم ،الأحد، للتأكيد على بعض النقاط الفنية.
وعقب نهاية المحاضرة قام اللاعبون بالجري حول الملعب واداء بعض التدريبات البدنية تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال.
أعلن الجهاز الفني للأهلي موعد سفر الفريق لمعسكر إسبانيا، حيث حدد الجهاز الجمعة المقبل موعدا للسفر إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجى الذى يستمر حتى منتصف يوليو المقبل استعدادا للمرحلة المقبلة.
ويشهد معسكر الأهلي المرتقب فى إسبانيا خوض بعض المباريات الودية التجريبية استعدادا للمرحلة المقبلة.
وخاض الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على أن يواصل تدريباته مساء اليوم أيضا.
وواصل الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث قرر الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى خوض المران اليوم على فترتين صباحية ومسائية.
حدد الجهاز الفنى للأهلى الأربعاء المقبل 3 يوليو موعداً لإقامة مباراة ودية، لم يتحدد طرفها بعد، وذلك فى إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.
وتشهد الساعات القادمة تحديد اسم الطرف الثانى للمباراة الودية، التى تأتى بهدف تجهيز اللاعبين والاطمئنان على كافة عناصر الفريق قبل معسكر إسبانيا.
وكان الأهلى قد استأنف تدريباته أمس، السبت، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق أمس الأول الجمعة.
وخاض الفريق تدريباته صباح اليوم، الأحد، على أن يواصل تدريباته مساء اليوم أيضاً، بعد قرار الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى بالتدريب اليوم الأحد على فترتين صباحية ومسائية.
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