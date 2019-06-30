شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. "صورة بألف بطولة" جنش يقود المنتخب فنيا بدلا من أجيرى أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة " سوبر كورة " أسلوب تضامن المكسيكى أجيرى، مع محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى المنتخب وفريق الزمالك، خلال مباراة الفراعنة أمام أوغندا فى آخر جولات الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية.

وشهدت دكة الجهاز الفنى للمنتخب وضع المكسيكى أجيرى لقميص محمود جنش المصاب، على كرسيه الخاص بأفراد الجهاز الفني للمنتخب.

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وشهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولى استقبالا حافلا من الجماهير لمحمود جنش حارس المنتخب الوطنى المصاب قبل مباراة الفراعنة وأوغندا المحدد لها فى التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى فى ختام دور التمهيدى ببطولة أمم أفريقيا التى تقام على أرض مصر .

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.