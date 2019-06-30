صور.. إصابة كوكا بكدمة فى انكل القدم واشعة عقب المباراة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر أن اصابة احمد حسن كوكا عبارة عن كدمة قوية في انكل القدم وسيتم اجراء اشعة علب قدمه عقب المباراة لتحديد حجم الإصابة. خرج احمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر محمولا من قبل علي غزال ومدرب الاحمال الالماني كريس. Advertisements وخرج كوكا مصابا من مباراة مصر واوغندا في الدقيقة 23 وينزل بدلا منه مروان محسن. وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مصر واوغندا بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد احزهما محمد صلاح وأحمد المحمدي.





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