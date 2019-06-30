شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مركز شباب الجزيرة يشاهدون مباراة مصر على تايم سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الآلاف من أعضاء مركز شباب الجزيرة على متابعة مباراة مصر وأوغندا المقامة حالياً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، عبر شاشة قناة تايم سبورت.

ويضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوى حراسة المرمى، خط الدفاع.. أحمد المحمدى، أحمد حجازى، باهر المحمدى وأيمن أشرف، خط الوسط.. نبيل عماد دونجا، محمد الننى، محمد صلاح، عبد الله السعيد وتريزيجيه، خط الهجوم.. أحمد حسن كوكا.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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