شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. المنتخب الوطنى يفرض سيطرته على لقاء أوغندا والنتيجة 2 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال المنتخب الوطنى يتقدم على أوغندا بهدفين مقابل للاشئ بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة فى إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس الامم الأفريقية المقامة خلال الفترة الحالية بمصر .

تقدم محمد صلاح بالهدف الاول فى الدقيقة 36 ، وأضاف أحمد المحمدى الهدف الثانى فى الدقيقة 36 و 45 من عمر الشوط الاول .

يبحث المنتخب الأوغندى عن هدف تقليص الفارق بجميع خطوطه ، وفى الدقيقة 62 يطلق فاروقا ميا لاعب أوغندا تسديدة قوية من ركلة ثابتة مرت بجوار القائم ، بعدها بدقيقة يجرى المنتخب المصرى تغييره الثانى بنزول طارق حامد بدلا من محمد الننى

فى الدقيقة 67 يخرج حارس اوغندا دينيس أونيانجو للإصابة ، وفى الدقيقة 74 يخطئ أحمد حجازى مدافع المنتخب فى تقدير الكرة ويضعها مهاجم اوغندا فى المرمى لكنها تخطئ الشباك لتستمر النتيجة تقدم الفراعنة بهدفين مقابل للاشئ .

ويتصدر المنتخب الوطنى المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الأول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.