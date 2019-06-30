شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد صلاح يتقدم للفراعنة بالهدف الأول أمام أوغندا من ركلة حرة ماكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المنتخب الوطنى بالهدف الأول بشباك أوغندا عن طريق محمد صلاح فى الدقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، فى ختام مباريات المجموعة الأولى من البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر.

جاء الهدف من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى انبرى لها محمد صلاح وسددها ماكرة فى الزواية الضيقة يفشل أونيانجو فى التعامل معها

ويضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوى، وأحمد المحمدى وأحمد حجازى وباهر المحمدي وأيمن أشرف، ونبيل عماد ومحمد النني ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

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ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.