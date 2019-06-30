شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مهاجم أوغندا يرفض هدية حجازى أمام مرمى الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل مهاجم المنتخب الأوغندى فى استغلال تباطئ أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى، وسدد الكرة بجوار مرمى محمد الشناوى ليهدر فرصة هدف محقق لفريقه فى الدقيقة 75 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، فى ختام مباريات المجموعة الأولى من البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم للمنتخب الوطنى، من ضربة ثابتة فى الدقيقة 36 من عمر اللقاء، ثم أحرز أحمد المحمدى الهدف الثانى فى نهاية الشوط الأول.

ويضم تشكيل المنتخب كلاً من: محمد الشناوى، وأحمد المحمدى وأحمد حجازى وباهر المحمدي وأيمن أشرف، ونبيل عماد ومحمد النني ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

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ويسعى المنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، لإنهاء دور المجموعات محافظًا على تصدره للمجموعة الأولى بعدما حقق الفوز فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية ليحصد 6 نقاط، فيما جاء منتخب أوغندا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط.

والتقت مصر مع أوغندا فى 24 مباراة، بواقع 13 مباراة رسمية و11 ودية، وفاز المنتخب الوطنى فى 20 مباراة، وتعادل المنتخبان فى مباراتين، فيما خسر الفراعنة فى مواجهتين آخرها الخسارة بهدف نظيف فى الجولة الثالثة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.