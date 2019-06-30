شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. فرحة جماهير وسط البلد بهدف صلاح ومؤازرة مغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفلت الجماهير المصرية المتواجدة حاليا بأحد مقاهى وسط البلد بتقدم المنتخب الوطنى أمام نظيرة الاوغندى فى الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بالمباراة التى تجمعهم حاليا باستاد القاهرة الدولى .

نجح المنتخب المصرى فى التقدم على نظيره الأوغندى بهدفين مقابل لا شىء أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدى فى الدقيقتين 36 و45 فى المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليه المقبل

بدأت احداث اللقاء سريعة من جانب المنتخبين ولم ينتظر اللاعبين فترة جس النبض وبادر لاعبو اوغندا بصناعة الهجمات، وفى الدقيقة الخامسة يقوم محمود تريزيجيه صانع ألعاب المنتخب بهجمة عنترية من جهة اليمين لمنطقة جزاء أوغندا ولكن نجح دفاع المنافس فى إبعاد الكرة قبل دخول اللاعب منطقة الجزاء.