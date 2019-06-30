شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. غزال يحمل كوكا مصابا فى مواجهة أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص على غزال لاعب المنتخب الوطنى، على المساهمة فى خروج زميله أحمد حسن كوكا الذى تعرض للإصابة فى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطنى وأوغندا المقامة بينهما باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليه المقبل.

بدأت أحداث اللقاء سريعة من جانب المنتخبين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض وبادر لاعبو أوغندا بصناعة الهجمات، وفى الدقيقة الخامسة يقوم محمود تريزيجيه صانع ألعاب المنتخب بهجمة عنترية من جهة اليمين لمنطقة جزاء أوغندا، ولكن نجح دفاع المنافس فى إبعاد الكرة قبل دخول اللاعب منطقة الجزاء.

بعدها مباشرة يقوم لاعبو أوغندا بهجمة مرتدة منظمة من جهة اليسار يخرجها باهر المحمدى إلى ركنية بعد اصطدامه بمحمد الشناوى حارس المرمى.

وفى الدقيقة العاشرة يتبادل لاعبو المنتخب الكرات فى وسط الملعب لتفكيك خطوط المنتخب الأوغندى لإيجاد ثغرات اختراق الدفاع وتسجيل الهدف الأول، بعدها بدقيقتين يقود لاعبو المنتخب الأوغندى هجمة ويسددون كرة قوية يتصدى لها محمد الشناوى بنجاح.

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هدأ إيقاع الملعب فى الربع ساعة الثانية من عمر المباراة ولم تسنح أى فرصة على مرمى الفريقين، وتناقل اللاعبون الكرة فى منطقة الوسط، حتى جاءت الدقيقة 23 التى تشهد ضربة حرة مباشرة للمنتخب الأوغندى من الجانب الأيسر يسددها اللاعب خارج المرمى.

وفى الدقيقة 24 أجرى المنتخب المصرى تغييرا اضطراريا بخروج أحمد حسن كوكا للإصابة وحلّ بدلا منه مروان محسن، وفى الدقيقة 25 ضربة ركنية للمنتخب الوطنى يلعبها عبد الله السعيد عرضية يخرجها حارس المنتخب الأوغندى.

وفى الدقيقة 36 ينجح محمد صلاح من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء فى إحراز الهدف الأول للمنتخب من تسديدة مباشرة سكنت شباك المنتخب الأوغندى بنجاح.

بعدها بدقيقة مرر محمد الننى كرة لمحمود تريزيجيه داخل منطقة الجزاء يسددها قوية إلا أن حارس أوغندا يتصدى لها بنجاح، ويمتلك الفراعنة زمام الأمور تماما، وفى الدقيقة 43 أخطر فرص المنتخب الأوغندى عندما انفرد أحد لاعبيه بالمرمى من الجانب الأيمن لكنه سددها مباشرة فى المرمى ليتصدى لها محمد الشناوى بنجاح.

وفى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ومن هجمة منظمة يستلم أحمد المحمدى الكرة من داخل منطقة الجزاء ويطلق قذيفة تصطدم بقدم إحدى لاعبى المنتخب الأوغندى ويسجل الهدف الثانى للفراعنة، يطلق بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.