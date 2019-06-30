حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 / 6 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، جنش يطير إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل لإجراء جراحة وتر أكيلس جنش يطير إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل لإجراء جراحة وتر أكيلس 3 نجوم مهددون بالغياب عن الفراعنة فى دور الـ16 \ صور.. المنتخب يوحد مشجعات الأهلى والزمالك فى استاد القاهرة مران الاهلي المسائي..محاضرة نظيرة من لاسارتي وتدريبات بدنية للاعبين عمار حمدي يغادر مران الاهلي للإصابة في "اليد" Advertisements لاسارتى يحفز ثنائى الأهلى ربيعة والسولية فى المران عبد الحفيظ يتحدث عن معسكر إسبانيا ومشاركة 5 أهلاوية فى أمم أفريقيا سوبر كورة.. محمد عبد الشافى يقترب من العودة للزمالك الزمالك يحدد موعد السفر وقائمة رحلة قبرص استعدادا للدورى

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