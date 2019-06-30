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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 / 6 / 2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الأحد 30 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 30 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، جنش يطير إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل لإجراء جراحة وتر أكيلس

جنش يطير إلى ألمانيا الثلاثاء المقبل لإجراء جراحة وتر أكيلس

 

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3 نجوم مهددون بالغياب عن الفراعنة فى دور الـ16

 

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صور.. المنتخب يوحد مشجعات الأهلى والزمالك فى استاد القاهرة

 

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مران الاهلي المسائي..محاضرة نظيرة من لاسارتي وتدريبات بدنية للاعبين

 

 

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عمار حمدي يغادر مران الاهلي للإصابة في "اليد"

 

 

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لاسارتى يحفز ثنائى الأهلى ربيعة والسولية فى المران

 

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عبد الحفيظ يتحدث عن معسكر إسبانيا ومشاركة 5 أهلاوية فى أمم أفريقيا

 

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سوبر كورة.. محمد عبد الشافى يقترب من العودة للزمالك

 

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الزمالك يحدد موعد السفر وقائمة رحلة قبرص استعدادا للدورى

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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