صور.. حشد جماهيرى كبير بمركز شباب مدينة دمنهور لمتابعة مباراة مصر وأوغندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌ شهد مركز شباب بمدينة دمنهور حشداً جماهيرياً كبيراً من أعضاء الجمعية العمومية لمتابعة مباراة المنتخب الوطنى أمام أوغندا ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولي لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية . وحرص أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب علي التواجد ومشاهدة المباراة وسط تشجيع وطني مثالي للاعبي المنتخب المصري من أجل تحقيق الفوز وأحتلال المركز الأول بالمجموعة الأولي وحسم بطاقة الصعود إلي دور الـ16. Advertisements وعقب إحرز المنتخب لهدفين التقدم علي المنتخب الأوغندي ظهرت الفرعة العارمة علي أعضاء الجمعية العمومية وسط هتافات لمحمدصلاح نجم المنتخب الوطني . الجدير بالذكر أن خافيير أجيري المدير الفنى لمنتخب مصربدء المباراة بتشكيل مكون في : حراسة المرمى: محمدالشناوي، والدفاع: أحمد حجازى باهر المحمدي وأحمد المحمدى "ظهير أيمن" وأيمن أشرف"ظهير أيسر"، والوسط: نبيل دونجا ومحمدالنني وعبد الله السعيد ومحمود تررزيجيه ومحمد صلاح، والمهاجم: أحمد حسن كوكا.

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