مجموعة مصر.. الكونغو الديمقراطية تضرب زيمبابوي برباعية تتمسك بـ"أمل الثالث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا كبيرًا مفاجئا أمام زيمبابوي برباعية نظيفة ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الاولي، والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

وحجز منتخب الكونغو المركز الثالث بالمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما توقف رصيد زيمبابوي عند نقطة وحيدة لتودع البطولة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي بهدفين نظيفين، ليضمن الفراعنة صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، فيما توقف رصيد أوغندا عند 4 نقاط.

وينتظر منتخب الكونغو موقفه من التأهل كأفضل ثالث، بعد انقضاء دور المجموعات.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للمرة الأولى في التاريخ من 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات، حيث يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، ليُكملوا عدد منتخبات ثُمن النهائي.

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وبدأ منتخب زيمبابوي بالتشكيل التالي: شيبيزيزي، وداريكوا، ماهلانجا، هاديبي، وبفومبدزاي، وفيري، مونتسي، كارورو، وشاوابيهوا، وموسونا، وخاما بيليات

فيما بدأ منتخب الكونغو بالتشكيل التالي: ماتامبي، وايساما، مبمبا، تيسيراند، نجوندا، ومولومبو، موكي، اكولو، وماجوما، وباكمبو، وبولينجي

أحرز المنتخب الكونغولي هدفا مبكرًا في الدقيقة الخامسة، بعد تسديدة من ضربة حرة مباشرة، سقطت من يد الحارس الزيمبابوي، ليسكنها جوناثان بولينجي في المرمى.

وسجل اللاعب سيدريك كابمبو الهدف الثاني لمنتخب الكونغو في الدقيقة 34 بعد انفراده بحارس زيمبابوي ليضعها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس بطريقة رائعة.

وفي الشوط الثاني، أضاف سيدريك باكومبو هدفه الثاني، والثالث لفريقه في الدقيقة 65، قبل أن يسجل أسومبالونجا الهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 78، لتستمر الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.