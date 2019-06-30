من هو صاحب المركز الثالث الذي سيواجه مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بعد نهاية دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وبعد هذا الفوز سيكون المنتخب المصري على مواعد مع واجهة أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالت في المجموعات، الثالثة، الرابعة، أو الخامسة.

وتوضح المادة 75 من لائحة الاتحاد الإفريقي القواعد التي يتم بناء عليها تحديد 4 مواجهات بين أصحاب المركز الأول في المجموعات الأربعة الأولى، وأفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الأول.

لكن هذا الأمر يطرح السؤال، من هو صاحب المركز الثالث الذي سيواجه منتخب المصري في دور الـ16؟ هذا الأمر يخضع لـ15 احتمالًا يمكن رصدهم كما يلي:

- 9 احتمالات تجعل المنتخب المصري يواجه ثالث المجموعة الثالثة في حالة تأهله إلى دور الـ16، وخلال الوقت الحالي ينحصر الصراع على المركز الثالث في هذه المجموعة بين كينيا (3 نقاط) التي ستواجه منتخب السنغال صاحب المركز الثاني (3 نقاط).

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- 3 احتمالات تجعل المنتخب المصري يواجه ثالث المجموعة الرابعة، (المغرب 6 نقاط، كوت ديفوار 3، جنوب إفريقيا 3، وناميبيا 0)، وستكون الحالات كما يلي:

1- عدم تأهل صاحبا المركز الثالث في المجموعتين، الثالثة والسادسة.

2- عدم تأهل صاحبا المركز الثالث في المجموعتين، الثالثة والخماسة.

3- عدم تأهل صاحبا المركز الثالث في المجموعتين، في المجموعتين الثانية والثالثة.

خلاصة الأمر، في حالة عدم تأهل صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، فإن المنتخب سيكون بين ممثل المجموعتين الرابعة أو الخامسة، لكن الحالة الوحيدة التي يمكن أن نواجه خلالها فريق باستثناء ممثل المجموعة الثالثة رغم تأهله هي عدم تأهل صاحبا المركز الثالث في المجموعتين الأولى والرابعة.