بالصور- جماهير الإسماعيلية تحتشد لمؤازرة منتخب مصر أمام الشاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية- محمد عوض:

تجمهر الآلاف في حديقة الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، لمشاهدة مباراة مصر وأوغندا في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة أمم أفريقيا.

ووضعت شاشة تلفزيونية لعرض مباراة المنتخب المصري أمام رواد الحديقة، فيما انتشر الآلاف بمراكز الشباب أمام الشاشات، حيث وضع مركز شباب الشيخ زايد شاشة عملاقة لإذاعة المباراة.

وانتشر باعة أعلام مصر حول الحديقة، وظهر أكثر الجمهور من الفتيات والسيدات كبار السن اللواتي تكرر سؤالهن عن محمد صلاح.

وحظي باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي بتشجيع خاص بظهوره في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر بعدما غاب عن المبارتين السابقتين.