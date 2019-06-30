محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
استطاع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، أن يسجل هدفًا رائعًا في شباك المنتخب الأوغندي في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.
صلاح أحرز هدفًا في شباك المنتخب الأوغندي في الدقيقة 36 من زمن أحداث الشوط الأول بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة قوية سدها على يسار الحارس لتصبح النتيجة (1-0).
ولم يحرز صلاح أي هدفًا من ركلة حرة مباشرة مع المنتخب المصري منذ مباراة "الفراعنة" أمام غانا في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي جاءت ضمن ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.
ونجح صلاح في تسجيل هدفه الثاني في البطولة بعدما أحرز هدفًا في مباراة الكونغو الديمقراطية الماضية والتي انتهت لصالح مصر بنتيجة (2-0).
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. صلاح يسجل أمام أوغندا ويكرر هدفًا لم يتحقق منذ 886 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.