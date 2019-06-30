بالفيديو.. صلاح يسجل أمام أوغندا ويكرر هدفًا لم يتحقق منذ 886 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، أن يسجل هدفًا رائعًا في شباك المنتخب الأوغندي في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب "استاد القاهرة" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

صلاح أحرز هدفًا في شباك المنتخب الأوغندي في الدقيقة 36 من زمن أحداث الشوط الأول بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة قوية سدها على يسار الحارس لتصبح النتيجة (1-0).

ولم يحرز صلاح أي هدفًا من ركلة حرة مباشرة مع المنتخب المصري منذ مباراة "الفراعنة" أمام غانا في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي جاءت ضمن ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ونجح صلاح في تسجيل هدفه الثاني في البطولة بعدما أحرز هدفًا في مباراة الكونغو الديمقراطية الماضية والتي انتهت لصالح مصر بنتيجة (2-0).