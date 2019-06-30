محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
وصف وائل جمعة أسطورة المنتخب المصري، ما حدث في أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب المصري بأنه "غير مسبوق"، معتبرًا أن تلك الواقعة تجعل اللاعبين أقوى من اتحاد الكرة والجهاز الفني.
وقال وائل جمعة في تصريحاته "بي ان سبورتس" الفضائية: "ما حدث في المنتخب شيء غير مسبوق، بأن يصدر اتحاد الكرة قرارًا باستبعاد لاعب، ثم يتم إعلان التراجع عن هذا القرار بضغط من اللاعبين."
وتابع: "لأول مرة اللاعبين يكونوا أقوى من الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني."
وأضاف: "حاولنا الضغط على حسن شحاتة في أمم إفريقيا 2006 من أجل إعادة ميدو من جديد إلى الفريق بعد الخلاف بينهما لكن أصر على قراره."
واستطرد: "كوبر أصدر قرارًا باستبعاد حسام غالي بسبب خلاف داخل الفريق وأصر على القرار بالرغم المطالب بعد ذلك بعودته."
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جمعة يفتح النار: لاعبو المنتخب أقوى من الاتحاد والمدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.