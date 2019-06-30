فنانون في الاستاد.. هكذا دعم النجوم المنتخب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
حرص عدد من نجوم الفن على التواجد في ستاد القاهرة لحضور مباراة مصر وأوغندا في الجولة الثالثة من الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية.
التقطعت العدسات صور نجوم الفن بتيشيرتات المنتخب الوطني مع أسرهم وأصدقائهم قبل ساعات من انطلاق المباراة، بينما حرص البعض الآخر على نشر صور بتيشيرت المنتخب من منازلهم دعمًا للمنتخب.
ونرصد لكم في هذا الألبوم صور النجمات في ستاد القاهرة وخارجه بتيشيرت المنتخب.
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