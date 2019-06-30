محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
هاجم هيثم فاروق، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، قرار خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر بعد عودة عمرو وردة لقائمة المنتخب الوطني عقب قرار استبعاده في وقت سابق.
وفي وقت سابق، كان هاني أبو ريدة المشرف العام على منتخب مصر قد استبعد وردة من المعسكر بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، بعد انتشار فيديو احتوى على تجاوزات أخلاقية من نجم منتخب مصر.
وبعد أقل من 48 ساعة من استبعاده، تراجع أبو ريدة وقرر إعادة وردة إلى معسكر المنتخب الوطني قبل مواجهة أوغندا
وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية لقناة بي ان سبورتس،:" السلوك والانظباط من أهم الأشياء لأي لاعب، وفي حالة عدم توفرها لن ينجح أي لاعب بدونها".
وأضاف:" محمود الجوهري وحسن شحاتة، كانا يتميزان بالحسم في مثل هذه المواقف التي تحتاج لقرار صارم".
وتابع:" لو مانويل جوزيه متواجد في منتخب مصر كان سيهدم المعبد على الجميع".
وأوضح، أن المدرب خافيير أجيري بلا قرار، وما حدث يجعلني أتشكك في الاختيارات الفنية لمنتخب مصر".
وأتم تصريحاته:" في وقت سابق أصر هيكتور كوبر على استبعاد باسم مرسي بعد أزمة داخل منتخب مصر وتمسك برأيه".
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم فاروق مهاجما أجيري بسبب وردة: " لو جوزيه موجود كان سيهدم المعبد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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