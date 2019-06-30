حقيقة طرد سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفت الفنانة سما المصري، طردها من ستاد القاهرة، قبل دقائق من مباراة مصر وأوغندا، ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وأكدت "المصري"- في تصريح خاص لمصراوي، الأحد- أنها لم تُطرد من المباراة، وأن ما يتم تداوله حول واقعة طردها بسبب ملابسها غير اللائقة "غير صحيح".

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كما نشرت "سما"، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو لها من المدرجات، أكدت من خلاله أنها تنتظر بدء المباراة المقامة مساء اليوم بين المنتخب المصري "الفراعنة" والمنتخب الأوغندي.