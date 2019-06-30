حقيقة طرد سما المصري من "ستاد القاهرة" بسبب ملابسها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نفت الفنانة سما المصري، طردها من ستاد القاهرة، قبل دقائق من مباراة مصر وأوغندا، ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.
وأكدت "المصري"- في تصريح خاص لمصراوي، الأحد- أنها لم تُطرد من المباراة، وأن ما يتم تداوله حول واقعة طردها بسبب ملابسها غير اللائقة "غير صحيح".
كما نشرت "سما"، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو لها من المدرجات، أكدت من خلاله أنها تنتظر بدء المباراة المقامة مساء اليوم بين المنتخب المصري "الفراعنة" والمنتخب الأوغندي.
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