مباشر.. مصر2 - 0 أوغندا.. محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره الأوغندي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة 36 عن طريق محمد صلاح، قبل أن يضيف أحمد المحمدي الهدف الثاني في الدقيقة 46.

بتلك النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط، ليحصد العلامة الكاملة متصدرا المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.

وعلى الجانب الأخر قرر الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا اختيار تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أونيانجو

الدفاع: وادادا – أواني ـ حسن واساو - جودفري والوسيمبي

الوسط: أزيرا – فاروق ميا – خالد أوتشو - كيامبادي

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الهجوم: عبده لومالا - إيمانويل أوكوي

ويحتل متخب مصر صدارة المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط وضمن التأهل رسميًا لدور الـ16 بكأس أفريقيا 2019.

ويأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني بأربع نقاط، ويأتى زيمبابوي في المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد ويلتقى الفريقان في التاسعة مساءا على ستاد الدفاع الجوي.

بعد مرور 5 دقائق من زمن المباراة، بادل منتخب أوغندا نظيره المصري الهجمات منذ البداية، ليشكل خطورة واضحة على مرمى محمد الشناوي.

ومع حلول الدقيقة 7، هدد منتخب أوغندا مرمى الشناوي، بعد خطأ دفاعي مصري ليستحوذ ميا على الكرة، قبل أن يمرر بينية داخل منطقة الجزاء إلا أن باهر المحمدي أبعد الكرة إلى ركنية مرت بسلام على الفراعنة.

وسقط أحمد حسن كوكا مصابا في الدقيقة 23، ليخرج من أرض الملعب، ليجري بعدها مروان محسن عمليات الاحماء استعدادا للدخول بدلا منه.

وفي الدقيقة 25، قرر اجيري اجراء تبديل اضطراري بعد اصابة كوكا ويدفع بمروان محسن بدلا منه في خط الهجوم.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لمنتخب مصر في الدقيقة 36، ليتكفل بتفيذها محمد صلاح، ويسدد الكرة على يسار الحارس أونيانجو.

وعقب هدف محمد صلاح، واصل منتخب مصر ضغطه على الفريق الخصم، ليتمكن أحمد المحمدي من تسجيل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة46، بعد عرضية من الجانب الأيسر وصلت للمحمدي، الذي سدد صاروخية سكنت شباك الحارس أونيانجو.

ومع بداية الشوط الثاني، وبعد مرور 7 دقائق أهدر محمد صلاح هدفا محققا عقب تمريرة سحرية من تريزيجيه وصلت لصلاح الذي سدد الكرة في يد حارس مرمى أوغندا.

وكاد أحمد حجازي أن يكلف منتخب مصر هدفا، بعد خطأ في الدقيقة 75 والذي حاول استغلاله أكورى مهاجم أوغندا، لكن تدخل الحارس محمد الشناوي حرم لاعب أوغندا من التسجيل.

وخرج أحمد المحمدي صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليحل بدلا منه اللاعب عمر جابر، في مركز الظهير الأيمن لمنتخب مصر.