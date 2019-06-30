تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر لمواجهة أوغندا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام منتخب أوغندا في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو.

وجاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي – أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، باهر المحمدي ، أيمن أشرف – نبيل عماد “دونجا” – محمد النني – عبد الله السعيد – محمد صلاح – محمد حسن “تريزيجيه” – أحمد حسن “كوكا”.

وأجرى الجهاز الفني تعديلات على التشكيل حيث تم الدفع بباهر المحمدي بدلا من محمود علاء ونبيل عماد “دونجا” بدلا من طارق حامد واحمد حسن كوكا بدلا من مروان محسن.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب زيمبابوي في المركز الثالث بنقطة واحدة ويتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.