درجات الحرارة تطيح بـ 57 عداءً في ماراثون هامبورج

قال منظمو سباق نصف الماراثون بهامبورج إنه تم نقل 57 عداء مشاركا في السباق بعدما انهار العديد منهم من بين أكثر من 8000 مشارك في السباق بسبب درجات الحرارة التي وصلت إلى 35 درجة مئوية.

واحتاج 141 متسابقا للعلاج فيما وصفه مسؤولو الإطفاء بأنه “حالة طوارئ لإصابة العديد من الأشخاص”.

وتم نشر 18 سيارة إسعاف كجزء من الاستجابة لعمليات الإنقاذ الطارئة.

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وجذب السباق الذي يبلغ طوله 21.0975 كيلومتر، 11 ألفا و215 متسابقا، إلا أنه كان هناك 8402 متسابق عند خط البداية وأنهاه 8056، وفقا لما ذكره المنظمون.

وفاز بالسباق في فئة الرجال الأوغندي ستيفن كيبروتيتش، بطل أولمبياد 2012، في ساعة وأربع دقائق و11 ثانية، قبل الكيني جيوفري رونو (ساعة وأربع دقائق و43 ثانية) والإثيوبي هايمونيت ماتيب مولونيه (ساعة وخمس دقائق وثانيتين(.

وفازت الألمانية ميلات كايتا بفئة السيدات حيث أنهت السباق في ساعة و11 دقيقة و29 ثانية متفوقة على الكينية جلاديز جيبتبكيني (ساعة و13 دقيقة و22 ثانية) والكينية تابيثا جيشيا وامبوي (ساعة و15 دقيقة و33 ثانية).