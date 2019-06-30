فرستابن يفوز بسباق النمسا بعد منافسة مثيرة مع لوكلير

أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد منافسة مثيرة مع شارل لوكلير من موناكو على فيراري لا سيما في اللفات الأخيرة الأحد على حلبة “ريد بول رينج”.

وجاء لوكلير ثانيا في حين حل الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) في المركز الثالث.

واصطدمت إطارات سيارتي فيرستابن ولوكلير عندما حاول الأول تجاوز الثاني قبل لفتين من نهاية السباق فخرجت سيارة الأخير عن المضمار ليقرر المنظمون فتح تحقيق في هذه الحادثة.