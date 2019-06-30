قام علي غزال نجم وسط المنتخب الوطني رفقة أحد افراد الجهاز الفني بحمل احمد حسن كوكا اثناء خروجه من ملعب المباراة عقب نهاية الشوط الاول لمباراة مصر واوغندا . ملعب المباراة عقب نهاية الشوط الاول لمباراة مصر واوغندا . وقامت الجماهير المتواجدة بمدرجات ستاد القاهرة بالهتاف لكوكا اثناء خروجه . وكان احمد حسن كوكا قد خرج مصاباً منتصف الشوط الاول ليحل مروان محسن بديلاً له بتشكيل المنتخب الوطني . Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بمساعدة علي غزال .. كوكا يغادر ملعب لقاء مصر واوغندا وسط هتافات الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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