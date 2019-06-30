عبدالحفيظ يتحدث عن معسكر الأهلي في إسبانيا وأهداف المرحلة الحالية

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في فترة الإعداد الحالية التي بدأت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري استعدادا للمرحلة الهامة الحالية .

وأضاف أن فترة الإعداد تشهد حالة من التركيز من قبل الجميع منذ اليوم الأول من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة التي يتطلع الجهاز الفني للوصول إليها.

وأوضح أن فترة الإعداد تشهد فقط غياب الأنجولي جيرالدو الذي يتواجد مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا، بالإضافة إلى رباعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، المشاركين مع

المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية الحالية والتي يتمنى الجميع التتويج بها للمرة الثامنة في تاريخ مصر، خاصة أنها تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.

وقال إن فترة الحالية شهدت انتظام اللاعبين المحترفين؛ سواء المغربي وليد أزارو أو التونسي علي معلول، بالإضافة للنيجيري جونيور أجايي، بجانب انتظام لاعبي المنتخب الأوليمبي بعد انتهاء معسكره الأخير، وهو ما يمنح الجهاز الفني الفرصة لتجهيز جميع العناصر والوصول بهم لأعلي معدلات التركيز الذهني والفني والبدني.

وأشار إلى أن الفريق يخوض مرانه على فترتين في

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هذه المرحلة بناء على البرنامج الفني والبدني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي لتجهيز اللاعبين للمرحلة المهمة القادمة، مشددًّا على أن الفريق يستعد للسفر إلى إسبانيا الجمعة القادم لبدء معسكره الخارجي الذي يستمر حتى السادس عشر من يوليو القادم.

وشددّ مدير الكرة على أنه اطمأن على معسكر الفريق المنتظر في إسبانيا بعد أن تابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالمعسكر خلال زيارته الأخيرة برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي.

وأضاف أن المعسكر سيكون على أعلى مستوى وملائم تمامًا للأهداف التي يتطلع الجهاز الفني لتحقيقها في هذه المرحلة.

وواصل عبدالحفيظ حديثه مؤكدًا أن الأهلي سيخوض ٣ مباريات ودية متدرجة المستوى في معسكره المنتظر في إسبانيا وتحدد لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو القادم، وأن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة منها.