الجماهير تهتف لخماسي الفراعنة باستاد القاهرة

حرصت الجماهير المصرية المتواجدة بستاد القاهرة الدولي لمساندة منتخب الفراعنة أمام نظيره الأوعندي، في المباراة التي تقام في تمام

التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بأمم أفريقيا.

ووجهت الجماهير هتافات لتحية خماسي الفراعنة محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود تريزيجيه ووليد سليمان ومحمود علاء.

جديرًا بالذكر أن منتخب مصر تأهل رسميًا لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا.

