حرصت الجماهير المصرية المتواجدة بستاد القاهرة الدولي لمساندة منتخب الفراعنة أمام نظيره الأوعندي، في المباراة التي تقام في تمامالتاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بأمم أفريقيا.
ووجهت الجماهير هتافات لتحية خماسي الفراعنة محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود تريزيجيه ووليد سليمان ومحمود علاء.
جديرًا بالذكر أن منتخب مصر تأهل رسميًا لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجماهير تهتف لخماسي الفراعنة باستاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.