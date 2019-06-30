شاهد.. كهربا يثير تساؤلات الجماهير بفيديو غامض

أثار لاعب الزمالك ومنتخب مصر محمود عبدالمنعم كهربا تساؤلات جماهير الكرة المصرية بعدما نشر فيديو غامض عبر موقع التواصل الاجتماعي، في ظل الأنباء التي تتردد عن انتقاله إلى النادي الأهلي.
ونشر كهربا فيديو قال فيه:" اللي جاي ضرب نار بس على الهادي يا ".
وكانت أنباء قد ترددت عن توقيع محمود عبدالمنعم كهربا عقود انتقال إلى النادي الأهلي، في حين أكد الزمالك أن
شاهد فيديو كهربا..
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