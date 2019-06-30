أرسنال يقترب من ضم ظهير سيلتك

اقترب أرسنال الإنجليزى من ضم الظهير الأيسر لفريق سيلتك الإسكتلندى كيران تيرني بناءً على رغبة المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق الإنجليزى .

وكشفت صحيفة الصن البريطانية فإن المدير الفنى لنادى سلتك الاسكتلندى نيل لينون أكد

على تقديم أرسنال عرض بقيمة 18مليون جنيه استرلينى لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا .

وبعد أن تم رفض العرض الأول قالت الصحيفة اليوم الأحد أن نادى ارسنال

سيقدم عرضًا أخر بقيمة 20 مليون جنيه استرلينى مع وجود 5 ملايين جنيه كإضافات وهو الرقم الذى طلبه النادى الاسكتلندى وبذلك يقترب نادى ارسنال من التعاقد مع اللاعب .

يذكر أن تيرني لعب مع نادى سيلتك الاستكلندى 170 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 37 هدفًا .