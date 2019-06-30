أرسنال يقترب من ضم ظهير سيلتك

اقترب أرسنال الإنجليزى من ضم الظهير الأيسر لفريق سيلتك الإسكتلندى كيران تيرني بناءً على رغبة المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق الإنجليزى .
وكشفت صحيفة الصن البريطانية فإن المدير الفنى لنادى سلتك الاسكتلندى نيل لينون أكدعلى تقديم أرسنال عرض بقيمة 18مليون جنيه استرلينى لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا .
وبعد أن تم رفض العرض الأول قالت الصحيفة اليوم الأحد أن نادى ارسنال
يذكر أن تيرني لعب مع نادى سيلتك الاستكلندى 170 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 37 هدفًا .
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