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أرسنال يقترب من ضم ظهير سيلتك

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اقترب أرسنال الإنجليزى من ضم الظهير الأيسر لفريق سيلتك الإسكتلندى كيران تيرني بناءً على رغبة المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق  الإنجليزى .

وكشفت صحيفة الصن البريطانية فإن المدير الفنى لنادى سلتك الاسكتلندى نيل لينون أكد

على تقديم أرسنال عرض بقيمة 18مليون جنيه استرلينى لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا .

وبعد أن تم رفض العرض الأول قالت الصحيفة اليوم الأحد أن نادى ارسنال

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سيقدم عرضًا أخر بقيمة 20 مليون جنيه استرلينى مع وجود  5 ملايين  جنيه كإضافات وهو الرقم الذى طلبه النادى الاسكتلندى وبذلك يقترب نادى ارسنال من التعاقد مع اللاعب .

يذكر أن تيرني لعب مع  نادى سيلتك الاستكلندى 170 مباراة  سجل خلالها 8 أهداف وصنع 37 هدفًا .

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