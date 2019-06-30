باريس سان جيرمان يستهدف مدافع يوفنتوس

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي محاولاته لضم المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي. وأفادت شبكة "سكاي" الإيطالية، أن بونوتشي تلقى عرضًا من جانب باريس سان جيرمان من أجل تدعيم صفوفه خلال بونوتشي تلقى عرضًا من جانب باريس سان جيرمان من أجل تدعيم صفوفه خلالالموسم المقبل. وأضافت الشبكة الإيطالية أن عرض باريس سان جيرمان لضم المدافع الإيطالي تجاوز سبعة ملايين يورو كراتب سنوي إلا أن السيدة العجوز يرفض التخلي عن خدمات مدافع.

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