الإعلان عن موعد بدء تدريبات الكونغ فو بالمقاولون العرب

قرر نادي المقاولون العرب إعلان مواعيد تدريبات الكونغ فو، خلال الفترة القادمة للراغبين بتسجيل أسمائهم للانضمام.
ومن المقرر أن تكون مواعيد تدريبات الكونغ فوبنادي المقاولون العرب يومي الاثنين من الخامسة مساءٍ الي السابعة مساءٍ، والجمعة: من
جديرًا بالذكر أن الاوراق المطلوبة من أجل القيد بتدريبات الكونغ فو، صورة كارنيه عضوية النادي، بالإضافة إلى شهادة طبيه وصورتين شخصيتين، ولغير أعضاء النادي يستلزم صورة بطاقة ولي الأمر.
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