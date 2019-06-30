الإعلان عن موعد بدء تدريبات الكونغ فو بالمقاولون العرب

قرر نادي المقاولون العرب إعلان مواعيد تدريبات الكونغ فو

، خلال الفترة القادمة للراغبين بتسجيل أسمائهم للانضمام.

ومن المقرر أن تكون مواعيد تدريبات الكونغ فو

بنادي المقاولون العرب يومي الاثنين من الخامسة مساءٍ الي السابعة مساءٍ، والجمعة: منالتاسعة صباحا الي الحادية عشر صباحا.

جديرًا بالذكر أن الاوراق المطلوبة من أجل القيد بتدريبات الكونغ فو، صورة كارنيه عضوية النادي، بالإضافة إلى شهادة طبيه وصورتين شخصيتين، ولغير أعضاء النادي يستلزم صورة بطاقة ولي الأمر.