خلد جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي، ذكرى التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد فوز الريدز على توتنهام بهدفين دون الموسم، بعد فوز الريدز على توتنهام بهدفين دونرد. ورسم هندرسون وشماً على قدمه اليسري يظهر فيه كأس دوري أبطال أوروبا وتاريخ فوز ليفربول بالبطولة رقم 6 في تاريخه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هندرسون يخلد ذكري التتويج بـ"التشامبيونز ليج" السادس لليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.