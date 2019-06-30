المقاولون يعلن قبول لاعبين جدد بالكرة الطائرة

أعلن نادي المقاولون العرب عن فتح قبول لاعبين جدد بالكرة الطائرة للناشئين وذلك من مواليد من 2007 وحتى مواليد عام 2012. مواليد من 2007 وحتى مواليد عام 2012. وأضح النادي في بيان أن من يرغب بالالتحاق بأحد الفرق عليه التوجه لمكتب الطائرة بالملاعب المفتوحة لتسجيل بياناته ومعرفة مواعيد التدريبات.

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