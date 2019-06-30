يوفنتوس يعلن وصول رابيو إلي تورينو

أعلن نادي يوفنتوس عن وصول اللاعب الفرنسي أدريان رابيو إلي مقر النادي بمدينة تورينيو الآن لتوقيع العقد الخاص بانضمامه إلي يوفنتوس لتوقيعه العقود. يوفنتوس لتوقيعه العقود. ويخضع رابيو لفحص طبي تمهيداً للإعلان الرسمي عن انتقاله للسيدة العجوز ويأتي انتقل رابيو إلي يوفنتوس في صفقة انتقال حر إلي صفوف الفريق بعد انتهاء عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان الذي لم يشارك معه كثير في الموسم الحالي.

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