رياضة | ميكاليلي: لهذا السبب أحب بنزيما.. وزيدان ينافس ديل بوسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميكاليلي: لهذا السبب أحب بنزيما.. وزيدان ينافس ديل بوسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار كلود ميكاليلي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أنه رأى كريم بنزيما، عندما كان شاباً صغيراً، حيث أحبه بسبب تواضعه واحترامه ولكن ايضاً بسبب إمكانياته، مشيرًا لأنه لا يوجد مهاجم حالياً لديه هذه الإمكانيات.

وقال ميكاليلي في تصريحات صحفية: "هو يتعايش بهذه الضعوطات في مدريد ويستمر بالتسجيل وصناعة الاهداف، هو رائع. ارفع القبعة احتراماً له".

وأضاف: "شاركت مع بنزيما في 11 مباراة مع فرنسا، ما رأيك بالأمور التي حدثت له مع فرنسا؟ السياسة والرياضة لا يجتمعان. أنا انصحه بالاستمتاع هنا في مدريد. هو يلعب بأفضل نادٍ في العالم ويحقق البطولات".

وواصل: "هازارد لاعب مُختلف، لقد لعب بمستوى عالٍ لمدة 5-6 مواسم وكان من الافضل في العالم. في تشيلسي كان الجميع يعتمد عليه ولكن في ريال مدريد هناك لاعبون آخرون ايضاً".

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