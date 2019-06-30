رياضة | ميكاليلي: لهذا السبب أحب بنزيما.. وزيدان ينافس ديل بوسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميكاليلي: لهذا السبب أحب بنزيما.. وزيدان ينافس ديل بوسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار كلود ميكاليلي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أنه رأى كريم بنزيما، عندما كان شاباً صغيراً، حيث أحبه بسبب تواضعه واحترامه ولكن ايضاً بسبب إمكانياته، مشيرًا لأنه لا يوجد مهاجم حالياً لديه هذه الإمكانيات.
وقال ميكاليلي في تصريحات صحفية: "هو يتعايش بهذه الضعوطات في مدريد ويستمر بالتسجيل وصناعة الاهداف، هو رائع. ارفع القبعة احتراماً له".
وأضاف: "شاركت مع بنزيما في 11 مباراة مع فرنسا، ما رأيك بالأمور التي حدثت له مع فرنسا؟ السياسة والرياضة لا يجتمعان. أنا انصحه بالاستمتاع هنا في مدريد. هو يلعب بأفضل نادٍ في العالم ويحقق البطولات".
وواصل: "هازارد لاعب مُختلف، لقد لعب بمستوى عالٍ لمدة 5-6 مواسم وكان من الافضل في العالم. في تشيلسي كان الجميع يعتمد عليه ولكن في ريال مدريد هناك لاعبون آخرون ايضاً".
وتابع: "عندما كنت في مدريد هل كنت تشعر بالتعب من الركض كثيراً من أجل النجوم الكِبار (الجالاكتيكوس) ؟ لا! كل لاعب كان لديه مهمة مُحددة، ديل بوسكي صنع فريقاً كاملاً ولكل لاعب مُهمة. ديل بوسكي سيطر على الفريق بشكلٍ رائع".
واستطرد: "من سينتصر بين ريال مدريد 2002 وريال مدريد زيزو؟ لقد كنا فريقاً مميزاً، حتى إن تأخرنا بالنتيجة نعرف أننا سنعود بالإنتصار وكنا ننصتر أوروبياً أيضاً. أنت تذكر فقط الإيجابيات وعندما تنتصر".
وأكمل: "تحدثت مع بيريز وقت نهائي الثالثة عشر وأخبرني أننا كان لدينا إمكانية الفوز ببطولات دوري أبطال اكثر في وقتي، مع راؤول، رونالدو، فيجو، زيزو، كارلوس.. قائد مذهل مثل هييرو ومدرب مميز".
واختتم بقوله: "ما الذي كان ينقصكم؟ الان لنتحدث عن الحاضر فقط. شيء واحد لا يتغير ابداً، اي لاعب يحلم باللعب في ريال مدريد".