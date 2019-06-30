رياضة | بعد هدفه في أوغندا.. محمد صلاح يتساوي مع 3 هدافين لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدفه في أوغندا.. محمد صلاح يتساوي مع 3 هدافين لمنتخب مصر في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي هدفه الثاني في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا 2019، وذلك في شباك منتخب أوغندا خلال المباراة المقامة بين المنتخبين حاليًا على أرضية استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة القارية المقامة في مصر.

وجاء هدف محمد صلاح في شباك أوغندا بالدقيقة 36 من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وكان محمد صلاح افتتح أهدافه في بطولة أمم إفريقيا 2019، بتسجيله الهدف الثاني للفراعنة في شباك منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة الجولة الثانية من البطولة والتي فاز بها الفراعنة 2/0، قبل أن يسجل ثاني أهدافه بالنسخة الحالية من البطولة في شباك أوغندا مساء اليوم.

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ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر إلي 4 أهداف، حيث سبق وسجل هدفين في نسخة البطولة عام 2017 بالجابون، وسجل هدفين حتي الآن بالنسخة الحالية (كان 2019) التي تستضيفها مصر.

ونجح محمد صلاح في معادلة رقم 3 هدافين لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا سبقوه وأحرزوا 4 أهداف خلال مشاركاتهم بالبطولة القارية هم: حسن شحاتة (1974 - 1976 - 1980)، محمد مرسي حسين "رضا" (1963)، طه بصري (1970 - 1974 - 1976).

الجدير بالذكر أن حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق هو الهداف التاريخي لمصر في أمم إفريقيا برصيد 12 هدفًا.