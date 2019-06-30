رياضة | رئيس الكاف يهنىء منتخب مدغشقر في غرف خلع الملابس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكاف يهنىء منتخب مدغشقر في غرف خلع الملابس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، علي التوجه إلي غرفة خلع ملابس فريق مدغشقر عقب نهاية مباراتهم أمام نيحيريا، ضمن منافسات الأمم الإفريقية. وهنأ أحمد أحمد بلاده بالفوز التاريخي واستقبله اللاعبون بالهتافات الحماسيه و\الغناء ابتهاجا بالفوز الكبير الذي أهداهم صدارة المجموعة الثانية. وفاز المنتخب الملغاشي علي نظيره النيجيرى بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية بالجولة الثالثة لمنتخبات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وتصدر منتخب مدغشقر جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بينما يحتل نيجيريا المركز الثانى برصيد 6 نقاط فيما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتتذيل بوروندى الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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