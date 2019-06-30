رياضة | ميكاليلي: هذه هي مميزات بوجبا.. وباريس لن يوافق على ترك نجومه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميكاليلي: هذه هي مميزات بوجبا.. وباريس لن يوافق على ترك نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار كلود ميكاليلي نجم نادي ريال مدريد السابق، أن الميرنجي صار لديه الكثير من النجوم الفرنسيين، حيث كان هناك الكثير من الفرنسيين سابقاً أيضاً، وهذا شيء جيد لريال مدريد وفرنسا، حيث أن فرصة اللعب في ريال مدريد لا تأتي للجميع.

وقال ميكاليلي في حوار صحفي: "هل من المُمكن إضافة بوغبا لقائمة ريال مدريد؟ بالطبع، زيزو يُحب هذه النوعية من اللاعبين، هو يعرف كيف يلعب ولديه إمكانيات كبيرة جداً. خروجه سيكون صعباً على مانشستر يونايتد".