رياضة | ميكاليلي: هذه هي مميزات بوجبا.. وباريس لن يوافق على ترك نجومه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميكاليلي: هذه هي مميزات بوجبا.. وباريس لن يوافق على ترك نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار كلود ميكاليلي نجم نادي ريال مدريد السابق، أن الميرنجي صار لديه الكثير من النجوم الفرنسيين، حيث كان هناك الكثير من الفرنسيين سابقاً أيضاً، وهذا شيء جيد لريال مدريد وفرنسا، حيث أن فرصة اللعب في ريال مدريد لا تأتي للجميع.
وقال ميكاليلي في حوار صحفي: "هل من المُمكن إضافة بوغبا لقائمة ريال مدريد؟ بالطبع، زيزو يُحب هذه النوعية من اللاعبين، هو يعرف كيف يلعب ولديه إمكانيات كبيرة جداً. خروجه سيكون صعباً على مانشستر يونايتد".
وأضاف: "هل لديه صفات اللاعب الناجح في ريال مدريد؟ لديه الشخصية القوية، إمكانيات كبيرة والعديد من الأمور الاخرى".
وواصل: "هل يستطيع بيريز التعاقد معه ؟ بالطبع، بيريز يستطيع التعاقد مع اي لاعب يُريده، هو شخص مهم جداً في تاريخ ريال مدريد وقدم الكثير".
وتابع: "ماذا عن مبابي؟ رائع ولكن أعتقد ان باريس سان جيرمان لن يسمح برحيله، خروجه الان مستحيل، بقاءه مهم لصورة ناديه وفرنسا".
واستطرد: "كنت مدير رياضي في موناكو وتعرفه بشكلٍ جيد، لقد رأيته يتطور، يتدرب وكأنه لاعب ناضج. شخصيته مميزة جداً وهو لاعب يتحمل المسؤولية".
وكشف: "هل من الاسهل خروج نيمار؟ هو الاخر لاعب مميز جداً، لو كنت انا المسؤول لن اسمح بخروج الاثنين ولا اعتقد ان باريس سان جيرمان يريد بيعهم وهذا مهم لصورة النادي".
واختتم في هذا السياق: "ماذا تنتظر من ميندي؟ يجب عليه ان يتحلى بالصبر، هذه مرحلة مهمة جداً له ليصبح لاعباً عظيماً. هو لديه صفة جميلة وهي التواضع واول شيء قاله عند الانتقال انه يريد التعلم في ريال مدريد. هو رائع ولديه الإمكانيات".