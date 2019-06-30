رياضة | أسطورة ريال مدريد: تفاجئت بعودة زيدان.. والملكي نادٍ فريد من نوعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد: تفاجئت بعودة زيدان.. والملكي نادٍ فريد من نوعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح كلود ميكاليلي، مدافع ريال مدريد السابق، أن الملكي هو نادٍ قدم له الكثير، ليس على المستوى الرياضي فقط، وبالنسبة له، ريال مدريد الأفضل في العالم، نادٍ فريد من نوعه.
وقال ميكاليلي في تصريحات صحفية: "هل تفقتد لعب كرة القدم؟ الان نحن نعمل على أمور لا يُشاهدها الجميع. حياتنا مُعلقة بكرة القدم دائماً. لقد اعتزلت بعمر الـ37 عاماً وأنا سعيد جداً".
وأضاف: "كيف الحياة كمدرب؟ مثيرة للاهتمام، كنت أفكر كمدرب عندما كنت لاعباً، كان لدي هذه الميزة. والدي نصحني بأن أصبح مُدرباً وأنا سعيد".
وواصل: "هل تفهم الان قرارات المدربين السابقين بشكلٍ أفضل؟ لا لأنني دائماً ما كنت افهمهم بشكلٍ جيد ، كنت لاعباً ولكن اعلم صعوبة قرارات المُدرب. العمل بشكلٍ دائم وتطوير الفريق واللاعبين، المُدرب يعاني كثيراً".
وتابع: "زيدان لديه شيءٌ خاص، طريقة حياته وأسلوبه في كرة القدم، لست متفاجئاً بأنه مدرب ناجح، لقد تفاجئت قليلاً بقرار عودته السريعة ولكنه ذكي جداً، ريال مدريد نادٍ فريد من نوعه وزيدان قرر العودة إلى حُبه الوحيد وهو ريال مدريد".