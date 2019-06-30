رياضة | أسطورة ريال مدريد: تفاجئت بعودة زيدان.. والملكي نادٍ فريد من نوعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد: تفاجئت بعودة زيدان.. والملكي نادٍ فريد من نوعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح كلود ميكاليلي، مدافع ريال مدريد السابق، أن الملكي هو نادٍ قدم له الكثير، ليس على المستوى الرياضي فقط، وبالنسبة له، ريال مدريد الأفضل في العالم، نادٍ فريد من نوعه.

وقال ميكاليلي في تصريحات صحفية: "هل تفقتد لعب كرة القدم؟ الان نحن نعمل على أمور لا يُشاهدها الجميع. حياتنا مُعلقة بكرة القدم دائماً. لقد اعتزلت بعمر الـ37 عاماً وأنا سعيد جداً".

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