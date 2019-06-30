رياضة | تشيلسي يضع أتلتيكو مدريد في أزمة كبيرة

أرسل نادى تشيلسي الإنجليزى رسالة مباشرة إلى نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، بخصوص المهاجم ألفارو موراتا، والذي أعير إلى أتلتيكو لمدة موسم ونصف منذ يناير 2019.

وحصل الروخي بلانكوس على خدمات موراتا، فى يناير الماضى، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا من تشيلسي، إلا أن إدارة البلوز تدرس استعادة اللاعب مرة أخرى فى ظل الظروف الحرجة التى يواجهها الفريق حاليًا.

الجدير بالذكر أن تشيلسي تعرض للحرمان من التعاقدات لفترتى انتقالات، علاوة على رحيل نجم الهجوم البلجيكى إيدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، وإقتراب عودة المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى يوفنتوس.

Advertisements

وذكرت صحيفة "ديلى تيلجراف" البريطانية، أن إدارة تشيلسي حذرت أتلتيكو مدريد، مطالبةً بالحصول على 50 مليون جنيه إسترلينى قيمة بيع موراتا، أو عودة اللاعب إلى النادى اللندنى.

ويوجد بنداً فى عقد موراتا ينصّ على عودة اللاعب مرة أخرى إلى تشيلسي، ما لم يحسم أتلتيكو مدريد موقفه بالشراء النهائى مقابل 50 مليون إسترلينى بعد نهاية الأشهر الستة الأولى من فترة الإعارة.

ويرغب فرانك لامبارد، المدرب المنتظر في تشيلسي، فى استعادة خدمات موراتا لحل الأزمة الهجومية فى صفوف البلوز، ومستعد لفتح صفحة جديدة مع اللاعب، الذى لاحقته الأزمات الفنية خلال وجوده في تشيلسي.