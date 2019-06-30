رياضة | مدرب غينيا يتحدث عن فرص التأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب غينيا يتحدث عن فرص التأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البلجيكي بول بولت المدير الفني لمنتخب غينيا، عن فوز فريقه على بوروندي بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثالثة بالدور الأول من منافسات أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت على ستاد السلام.

وقال بولت في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "بالنسية لغينيا هدفها التأهل للدور المقبل من البطولة، وأمامنا الكثير من العمل والثقة".

وتابع مدرب غينيا: "يمكننا أن نرى مدى صلابة اللاعبين مع الإرهاق ولكنهم لعبوا بشكل جيد في المباراة، اللاعبون دخلوا المباراة تحت ضغوط شديدة بعد التعادل مع مدغشقر والخسارة أمام نيجيريا".

وتأهل منتخبا مدغشقر (7 نقاط) ونيجيريا (6 نقاط) إلى ثمن نهائي البطولة، وينتظر غينيا 4( نقاط) نتائج المجموعات الأخري لتحديد تأهله من عدمه.