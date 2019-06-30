رياضة | عبد الحفيظ: قطاع الناشئين نواة مهمة لتشكيل مستقبل الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: قطاع الناشئين نواة مهمة لتشكيل مستقبل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعبون الشباب الذين تم تصعيدهم مؤخرًا للمران مع الفريق بداية من فترة الإعداد التي انطلقت في الثاني والعشرين من يونيو الجاري.

وأضاف: اللاعبون الشباب قدموا مردودا أكثر من رائع منذ بداية فترة الإعداد ونالوا إشادة الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، مؤكدًا أن العناصر الشابة أظهرت روحا قتالية تعكس حرصهم على إثبات جدارتهم من أجل الحصول على فرصتهم مع الفريق الأول.

وأوضح مدير الكرة أن شخصية الأهلي وضحت بشدة في العناصر الشابة التي تتواجد في تدريبات الفريق الأول وهو ما يرسل رسالة طمأنينة حول مستقبل فريق الكرة بالأهلي، في ظل العناصر الواعدة من قطاع الناشئين والتي تبقى بمثابة نواة مهمة جدا لتشكيل مستقبل الفريق.

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وأشار إلى أن معسكر إسبانيا المنتظر أن ينطلق الجمعة القادم سيشهد تواجدا بعض العناصر الشابة التي أثببت نفسها منذ اليوم الأول لها في تدريبات الفريق الأول التي انطلقت يوم ٢٢ يونيو الجاري، مؤكداً أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي سيختار عددا من هؤلاء اللاعبين للتواجد مع الفريق في معسكره القادم في إسبانيا.

وواصل عبد الحفيظ حديثه عن تدعيم الفريق الأول بالعناصر المتميزة من قطاع الناشئين، مؤكدًا أنه يتمنى من الجميع الحفاظ على الفرصة والاستمرار في تقديم الأداء المتميز، من أجل تثبيت أقدامه مع الفريق الفترة القادمة وألا تكون حالة التألق التي ظهروا عليها بمثابة حماس البداية فقط، خاصة أن الأهلي يحتاج إلى أبنائه من قطاع الناشئين الذين يمثلون مستقبل الفريق.

وأضاف: أداء بعض العناصر الشابة في التدريبات الأخيرة كان أمرا مفاجئا بالنسبة له، خاصة لما أظهرته من قدرات فنية وبدنية مميزة تؤكد أن الأمور تسير في نصابها الصحيح بشأن تشكيل قاعدة قوية من الناشئين ستكون بمثابة خير داعم للفريق الأول مستقبلا.

وأوضح أن عمار حمدي يأتي ضمن العناصر الشابة المتميزة التي نسعى لتجهيزها أيضا بعد عودته لصفوف الفريق عقب انتهاء فترة إعارته.