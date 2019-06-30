رياضة | مدغشقر تُنهي سلسلة "اللاهزيمة" لنيجيريا في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدغشقر تُنهي سلسلة "اللاهزيمة" لنيجيريا في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي منتخب نيجيريا هزيمة مفاجئة أمام منتخب مدغشقر بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019.

وتوقف رصيد منتخب نيجيريا عند 6 نقاط بالمركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما تصدر منتخب مدغشقر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وتاهلا المنتخبين سويًا للدور ثمن النهائي ببطولة أمم إفريقيا المقامة بمصر.

وفشل منتخب نيجيريا في الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" في بطولة أمم إفريقيا والتي حافظ عليها منذ 9 سنوات، حيث كانت آخر هزيمة للنسور الخضراء بالكان أمام منتخب غانا في الدور نصف النهائي لنسخة البطولة عام 2010 بنتيجة 1-0، بعدها لم يتلقي المنتخب النيجيري أي هزيمة بالبطولة القارية قبل خسارته أمام مدغشقر اليوم.

وخاض منتخب نيجيريا 9 مباريات منذ خسارته أمام غانا عام 2010، فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين، حيث تغلب على منتخب الجزائر 1-0 في مباراة تحديد المركز الثالث في نفس النسخة من البطولة، بعدها استهل مشواره في نسخة 2013 بتعادلين أمام زامبيا وبوركينا فاسو بنتيجة واحدة 1-1، ثم تغلب على منتخب اثيوبيا 2-0.

Advertisements

وفي مباراة الدور ربع النهائي لـ"كان 2013" فاز على كوت ديفوار 2-1، ثم تخطي منتخب مالي بنتيجة 4-1 في الدور نصف النهائي، وفاز بوركينا فاسو في المباراة النهائية بهدف دون مقابل وتوج باللقب، وافتتح مشواره في النسخة الحالية من البطولة القارية بفوزين على بوروندي وغينيا بنتيجة واحدة 1-0، قبل أن يخسر اليوم أمام مدغشقر 2-0.

ولم يتأهل منتخب نيجيريا لبطولة أمم إفريقيا أعوام 2012، و2015، و2017.

الجدير بالذكر أن منتخب نيجيريا ثالث أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ، وحصد لقب البطولة 3 مرات أعوام 1980، 1994، 2013.