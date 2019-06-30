رياضة | عبد الحفيظ يتحدث عن معسكر الأهلي في إسبانيا وأهداف المرحلة الحالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يتحدث عن معسكر الأهلي في إسبانيا وأهداف المرحلة الحالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي أكد أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في فترة الإعداد الحالية التي بدأت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري استعدادا للمرحلة الهامة الحالية .

وأضاف أن فترة الإعداد تشهد حالة من التركيز من قبل الجميع منذ اليوم الأول من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة التي يتطلع الجهاز الفني للوصول إليها.

وأوضح أن فترة الإعداد تشهد فقط غياب الأنجولي جيرالدو الذي يتواجد مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا، بالإضافة إلى رباعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، المشاركين مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية الحالية والتي يتمنى الجميع التتويج بها للمرة الثامنة في تاريخ مصر، خاصة أنها تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.

وقال إن فترة الحالية شهدت انتظام اللاعبين المحترفين؛ سواء المغربي وليد أزارو أو التونسي علي معلول، بالإضافة للنيجيري جونيور أجايي، بجانب انتظام لاعبي المنتخب الأوليمبي بعد انتهاء معسكره الأخير، وهو ما يمنح الجهاز الفني الفرصة لتجهيز جميع العناصر والوصول بهم لأعلي معدلات التركيز الذهني والفني والبدني.

Advertisements

وأشار إلى أن الفريق يخوض مرانه على فترتين في هذه المرحلة بناء على البرنامج الفني والبدني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي لتجهيز اللاعبين للمرحلة المهمة القادمة، مشددا على أن الفريق يستعد للسفر إلى إسبانيا الجمعة القادم لبدء معسكره الخارجي الذي يستمر حتى السادس عشر من يوليو القادم.

وشدد مدير الكرة على أنه اطمأن على معسكر الفريق المنتظر في إسبانيا بعد أن تابع كل كبيرة وصغيرة خاصة بالمعسكر خلال زيارته الأخيرة برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي.

وأضاف أن المعسكر سيكون على أعلى مستوى وملائم تماما للأهداف التي يتطلع الجهاز الفني لتحقيقها في هذه المرحلة.

وواصل عبد الحفيظ حديثه مؤكدًا أن الاهلي سيخوض ٣ مباريات ودية متدرجة المستوى في معسكره المنتظر في إسبانيا وتحدد لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو القادم، وأن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة منها.