رياضة | مدرب مدغشقر بعد الفوز على نيجيريا: كنا نعرف أننا سنواجه خصما قويا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مدغشقر بعد الفوز على نيجيريا: كنا نعرف أننا سنواجه خصما قويا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه نيكولا ديبوى المدير الفني لمنتخب مدغشقر بالشكر للاعيي فريقه علي الأداء المشرف الذى قدموه أمام منتخب نيجيريا ومنحهم صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وفاز المنتخب الملغاشى علي نظيره النيجيرى بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنتخبات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف ديبوى في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "أشكر نيجيريا علي الأداء الرائع والمباراة المثيرة شرف لنا أن نربح هذه المباراة ،استطعنا أن نربح فوز مهم علي منتخب نيجيريا".

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وواصل: "عندما رأينا قرعة البطولة كنا حذرين تجاه نيجيريا لأنها الفريق الأقوى في المجموعة واليوم نشعر بالفخر والسعادة البالغة لهزيمتهم".

واختتم ديبوي: "منتخب مدغشقر كان اكثر تركيزا وفاعلية وحاليا إواجه مشكلة بسبب اجهاد اللاعبين بسبب الاعتماد عليهم في الثلاث مباريات وحاليا الفريق يحتاج الي فترة كافية للراحة".