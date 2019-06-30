رياضة | مدرب نيجيريا: منتخب مدغشقر يستحق الفوز.. لم نجد حلا مناسبا لإيقافه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا: منتخب مدغشقر يستحق الفوز.. لم نجد حلا مناسبا لإيقافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جيرنوت روهر المدير الفنى للمنتخب النيجيرى فريق مدغشقر كان الفريق الافضل اليوم لم نجد حلا مناسبا لهزيمة هذا الفريق.

وفاز المنتخب الملغاشى علي نظيره النيجيرى بهدفين دون رد علي نظيره النيجيرى في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنتخبات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أردت أن أمنح الفرصة لجميع اللاعبين علينا أن نعمل بجد في المباريات القادمة وأعتقد ان اللاعبين علي دراية بأهمية ذلك".

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وتابع: "من الطبيعى إجراء تعديلات في التشكيلة فنحن ترهبون للدور التالي قبل المباراة لم يهمنى الفوز بقدر تأهيل هؤلاء اللاعبين، منتخب مدغشقر يمتلك دفاع منظم لم يكن لدينا القدرة علي اختراقه ، فريق رائع والهزيمة ليست نهاية العالم".

وأكمل: "لعبنا بالنار أمام مدغشقر فقد سمحنا لهم بالتمرير والاستحواذ إلي جانب بعض الغيابات التى تسببت في الهزيمة".

و تابع روهر: "كان يجب علينا لاعبين جدد اليوم وحارس المرمى البديل والاطمئنان علي جاهزية صامويل كالو بعد ازمته الصحية ، لم اغير 11 لاعبا بل غيرت نصف الفريق فقط وكأن امر جيد ان ارى هؤلاء اللاعبين في المباراة" .

وزاد: "ليس لدينا اية اصابات في للوقت الحالى وسنخوض المباريات القادمة بلا غيابات وسننتظر منافسنا في المباراة القادمة".