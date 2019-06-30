رياضة | عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق الذي اقيم مساء اليوم على ملعب التتش بسبب الإصابة.

واشتكى حمدي من إصابة في اليد خلال مشاركته في مران الفريق اليوم وخرج بصحبة خالد محمود طبيب الفريق قبل نهاية المران.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة ضمن برنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق في القاهره قبل السفر إلى إسبانيا.