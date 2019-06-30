اونلاين | In Livehd7: بث مباشر مباراة مصر واوغندا يلا شوت بلس مباراة Egypt vs Uganda بث مباشر اليوم كورة ستار TIME beIN بث حيSALAH

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يقدم لكم موقع "القجر الرياضي" خدمة مشاهدة مباراة مصر واوغندا بegypt vs ugandaث مباشر 30-6-2018 كأس أمم أفريقيا 2019، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مصر واوغنداegypt vs uganda لايف بدون تقطيع، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot.يسعى المنتخب المصري للفوز الثالث على التوالي لتصدر مجموعته والحصول على 9 نقاط حيث يتصدر مجموعته الموجموعة الاولى برصيد 6نقاط يلا شوت موقع يلا شوت يلا شوت حيث فاز على منتخب زيمبابوي بنتيجة هدف وحيد احرزه محمود تريزجية وفي المباراة التالية فاز منتخب مصر على المنتخب الكونغو الديقراطية بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.يلا شوت موقع يلا شوت يلا شوت حصري يلا شوت.

حكم مباراة مصر واوغندا في كاس امم افريقيا

ستلعب مباراة المنتخب الوطني امام منتخب اوغندا egypt vs uganda سندت مباراة مصر امام منتخب اوغندا في كاس امم افريقيا 2019 يلا شوت يلا شوت حصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة الاولى طاقم تحكيم سنغالي إدارة مواجهة مصر وأوغندا، ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية.

وقررت لجنة الحكام، إسناد المواجهة للحكم السنغالي ماجيتى نداي، لإدارة المباراة المقرر لها مساء غد الأحد، يلا شوت يلا شوت حصري ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ضمن ببطولة كأس الأمم الإفريقية2019.

موعد مباراة مصر واوغندا egypt vs ugandaاليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية2019

ستلعب مباراة المنتخب الوطني امام منتخب اوغندا egypt vs uganda اليوم الاحد yalla shoot يلا شوت يلا شوت حصري في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ,والسابعة بتوقيت تونس وستذاع عبر قنوات بين سبورت بي ان ماكس 1 وبي ان ماكس 2 ويعلق على مباراة اليوم المعلق المصري علي محمد علي وتذاع ايضا على البث الارضي قناة تايم سبورت يلا شوت كورة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر امام اوغندا egypt vs uganda

في حراسة المرمى :محمد الشناوي

في خط الدفاع : أيمن أشرف - احمد حجازي - باهر المحمدي- أحمد المحمدي

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في خط الوسط : محمد النني - نبيل دونجا -عبد الله السعيد

في خط الهجوم : تريزيجيه -احمد كوكا -محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمنتخب اوغندا امام مصر

في حراسة المرمى : دينيس أونيانجو

في خط الدفاع : موروشيد جوكو- حسن واسوا - رونالد موكيبي - جودفري والوسيمبي

في خط الوسط: أتشو - , ميكايل أزيرا - عبد لومالا - ايمانويل اوكوي

في خط الوسط: فاروق ميا - باتريك كادو.

مشاهدة مباراة مصر واوغندا egypt vs uganda في كأس امم افريقيا 2019

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