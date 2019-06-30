اونلاين | كورة لايف EGYPT مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر egypt vs uganda يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة

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يسعى المنتخب المصري للفوز الثالث على التوالي لتصدر مجموعته والحصول على 9 نقاط حيث يتصدر مجموعته الموجموعة الاولى برصيد 6نقاط حيث فاز على منتخب زيمبابوي بنتيجة هدف وحيد احرزه محمود تريزجية وفي المباراة التالية فاز منتخب مصر على المنتخب الكونغو الديقراطية بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

موعد مباراة مصر واوغندا اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية2019

ستلعب مباراة المنتخب الوطني امام منتخب اوغندا اليوم الاحد yalla shoot يلا شوت يلا شوت حصري في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ,والسابعة بتوقيت تونس وستذاع عبر قنوات بين سبورت بي ان ماكس 1 وبي ان ماكس 2 ويعلق على مباراة اليوم المعلق المصري علي محمد علي وتذاع ايضا على البث الارضي قناة تايم سبورت يلا شوت كورة

حكم مباراة مصر واوغندا في كاس امم افريقيا

اسندت مباراة مصر امام منتخب اوغندا في كاس امم افريقيا 2019 يلا شوت يلا شوت حصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة الاولى طاقم تحكيم سنغالي إدارة مواجهة مصر وأوغندا، ضمن منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 يلا شوت يلا شوت حصري

التشكيل المتوقع لكل من منتخب مصر اوعندا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر امام اوغندا

في حراسة المرمى :محمد الشناوي

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في خط الدفاع : أيمن أشرف - احمد حجازي - باهر المحمدي- أحمد المحمدي

في خط الوسط : محمد النني - نبيل دونجا -عبد الله السعيد

في خط الهجوم : تريزيجيه -احمد كوكا -محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمنتخب اوغندا امام مصر

في حراسة المرمى : دينيس أونيانجو

في خط الدفاع : موروشيد جوكو- حسن واسوا - رونالد موكيبي - جودفري والوسيمبي

في خط الوسط: أتشو - , ميكايل أزيرا - عبد لومالا - ايمانويل اوكوي

في خط الوسط: فاروق ميا - باتريك كادو.

مشاهدة مباراة مصر واوغندا في كأس امم افريقيا 2019

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