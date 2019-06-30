اونلاين | كورة live اسرع رابط مصر بث مباشر| مباراة مصر واوغندا بث مباشر كورة جول kora hd| مباراة مصر وأوغندا بث مباشر جول صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة live اسرع رابط مصر بث مباشر| مباراة مصر واوغندا بث مباشر كورة جول kora hd| مباراة مصر وأوغندا بث مباشر جول صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر اليوم الاحد30/6/2019،يلا شوت موقع يلا شوت يلا شوت حصري مباراة مصر واوغندا اليوم يلا كورة، kora liveويتطلع الجمهور المصري للمواجهة التي ستجمع المنتخبين على أرضية ستاذ القاهرة، yalla shoot لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، من دور مجموعات مباريات كأس إفريقيا 2019، يلا شوت موقع يلا شوت يلا شوت حصري في اللقاء الذي يدخله المنتخب المصري.

مشاهدة مباراة مصر واوغندا في كأس امم افريقيا 2019

يذكر ان المنتخب المصري يتصدر مجموعته الموجموعة الاولى برصيد 6نقاط يلا شوت يلا شوت حصري حيث فاز على منتخب زيمبابوي بنتيجة هدف وحيد احرزه محمود تريزجية وفي المباراة التالية فاز منتخب مصر على المنتخب الكونغو الديقراطية بنتيجة هدفين مقابل لاشئ احرز الاهداف احمد المحمدي المحترف ضمن صفوف استون فيلا ومحمد صلاح المحترف غب صفوف ليفربول الانجليزي،يلا شوت موقع يلا شوت يلا شوت حصري

موعد مباراة مصر واوغندا اليوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية2019

تقام مباراة المنتخب الوطني امام منتخب اوغندا على ملعب ستاد القاهرة الدولي يلا شوت بدون تقطيع يلا شوت بث مباشر يلا شوت مباشر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قنوات بين سبورت بي ان ماكس 1 وبي ان ماكس 2 ويعلق على مباراة اليوم المعلق المصري علي محمد علي وتذاع ايضا على البث الارضي قناة تايم سبورت يلا شوت بدون تقطيع يلا شوت بث مباشر يلا شوت مباشر

التشكيل المتوقع لكل من منتخب مصر اوعندا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر امام اوغندا

في حراسة المرمى :محمد الشناوي

في خط الدفاع : أيمن أشرف - احمد حجازي - باهر المحمدي- أحمد المحمدي

Advertisements

في خط الوسط : محمد النني - نبيل دونجا -عبد الله السعيد

في خط الهجوم : تريزيجيه -احمد كوكا -محمد صلاح

التشكيل المتوقع لمنتخب اوغندا امام مصر

في حراسة المرمى : دينيس أونيانجو

في خط الدفاع : موروشيد جوكو- حسن واسوا - رونالد موكيبي - جودفري والوسيمبي

في خط الوسط: أتشو - , ميكايل أزيرا - عبد لومالا - ايمانويل اوكوي

في خط الوسط: فاروق ميا - باتريك كادو.

مشاهدة مباراة مصر واوغندا في كأس امم افريقيا 2019

يلا شوت موقع يلا شوت يلا شوت حصري مشاهدة مباراة مصر واوغندا في كأس امم افريقيا 2019 بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع يلا شوت بث مباشرتقام مباراة المنتخب الوطني امام منتخب اوغندا على ملعب ستاد القاهرة الدولي يلا شوت مباشر يلا شوت مباراة اليوم مصر امام اوغندا بث مباشر مباريات بث مباشر مباريات اليوم مباريات اليوم بث مباشر كورة لايف بث مباشرمصر واوغندا يلا كورة بث مباشر يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم مباراة مصر اليوم koora online